Abdurrahman Dilipak, AKP’nin 15 Temmuz darbe girişimini dört ay önceden bildiğini iddia eden bir paylaşım yaptı. AKP’nin darbe girişiminden habersizmiş gibi davrandığını söyleyen Dilipak, “Sanki FETÖ’cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar” dedi.

Sosyal medya hesabı X’ten paylaşımda bulunan Dilipak, halkın ne olduğunu anlamadan meydanlara çıktığını söyledi.

Hükümetin dört ay önceden darbe girişiminin olacağını ayrıntılarıyla bildiğini iddia eden Dilipak’ın paylaşımı şöyle:

“Sanki FETÖ’cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul.”