Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 6 aylık görev süresinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Dağlı, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, son 6 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını bildirerek, “Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı.” dedi.

Emniyet ve jandarmanın yürütmekte oldukları yoğun faaliyetlerin yanı sıra, esnaf odaları temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla her ay toplantılar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Dağlı, bölge ve mahalle bazlı meydana gelen olayları bu toplantılarda değerlendirerek olayların üzerine anında gidildiğini bildirdi.

Çorum'da son 6 ayda 610 şok ile 371 huzur uygulaması gerçekleştirildiğini aktaran Dağlı, 571 bin kişinin kimlik kontrolü yapıldığını, 75 bin aracın sorgulandığını, hakkında arama yapılan 2 bin 660 şahsın bulunduğunu ve kayıp ihbarı yapılan 173 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

Dağlı, denetimlerde 329 ruhsatsız tabanca, 277 av tüfeği, 92 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 4 bin 484 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildiğini kaydetti.

198 kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiğini aktaran Dağlı, okul önlerinde yapılan uygulamalar dışında okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri ile oyun eğlence alanlarında toplam 285 denetleme yapıldığını söyledi.

131 BİN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Trafik birimlerince 592 bin 511 aracın denetlendiğini aktaran Dağlı, 131 bin 516 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını, abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam 2 bin 140 aracın trafikten men edildiğini ifade etti.

Son zamanlarda otobüs kazalarında artış yaşandığını hatırlatan Dağlı, bu kapsamda 9 bin 443 otobüs ve 13 bin 304 kamyonun denetlendiğini kurallara uymayan otobüs ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulandığını belirtti.

Çocuğa Çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla 6 bin 186 çocuk ve bin 668 anneye eğitim verildiğine dikkati çeken Vali Dağlı, suça sürüklenmesi engellenemeyen çocuklar ile daha yakından ilgilenebilmek adına her bir çocukla bir kolluk görevlisinin özel olarak ilgilenmesi uygulamasının devam ettiğini aktardı.

“GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

Bundan sonra da suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerini vurgulayan Vali Dağlı, “Bu şehir hepimizin. Hepimiz bu şehir de yaşıyoruz. Halkımızın çocukları, aileleri ile birlikte günün her saatinde güven ve huzur içerisinde rahatça bu şehirde dolaşabilmesi gerekir. Bu nedenle; huzur ve sükûnu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Emniyet ve asayişi sağlama noktasındaki çalışmalarımız toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içerinde aynı kararlılıkla artarak devam edecektir.” dedi.