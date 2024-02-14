MHP'den Sungurlu Belediye Başkan Adaylığı resmen açıklanan önceki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Genel Başkan Devlet Bahçeli başta olmak üzere bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Muhsin Dere'nin mesajı şöyle:

"Değerli Hemşehrilerim;

Bana, nazik davetleri ile memleketim Sungurlu’ya hizmet etme imkânı sunan;

Başta MHP Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’ye;

Genel Başkan Yardımcımız Sn.Sadir Durmaz ve onun şahsında tüm Genel Başkan Yardımcılarına,

Bu sürecin tamamında büyük emeği olan MHP Çorum Milletvekilimiz Sn. Vahit Kayrıcı’ya,

MHP Çorum İl Başkanımız Sn. M.İhsan Çıplak ve yönetimi ile MHP Sungurlu İlçe Başkanımız Sn. Orhan Özyol ve yönetimine,

teşekkürlerimi sunuyorum."