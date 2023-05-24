Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ülkenin geleceğinin Suriye'ye, Afganistan'a ve Irak'a benzememesi için mülteci konusuna dikkat çekerek; “20 sene sonra tüh dememek için ‘Uyanın’ artık. Bizim Başka vatanımız yok.” dedi.

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin doğum oranlarının Türklerin 3 katı olduğunu vurgulayan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Önümüzdeki yıllarda daha da artacağı anlaşılan küresel ısınma kaynaklı göçlerle yükümüz daha da ağırlaşacak ve hiç dayanılmaz hale gelecek.” diye konuştu.

“VATAN ELDEN GİDİYOR”

Soruşturmalara, baskılara rağmen Sungurlu’yu Suriyelilerin istila etmesine ve huzurun bozulmasına asla müsaade etmediklerini ifade eden Şahiner, “Şayet izin verseydik Alaca'nın, Çorum'un ve diğer şehirlerin yaşadığı sıkıntıları yaşardık. Dik durduk, asla ve asla bu konuda taviz vermedik” dedi.

“Gönüllü gidecekler” diye Türk halkını kandırmaya çalıştıklarını ifade ederek uyarıda bulunan Abdulkadir Şahiner, “Vatan elden gidiyor. Milliyetçi, ülkücü, vatansever geçinenler; ‘Bu mu sizin vatan sevginiz? 20 sene sonra tüh mü diyeceksiniz. Uyanın artık, bizim başka vatanımız yok” şeklinde konuştu.

“Araplaşmadan kurtulup, Türk kimliğine tekrar bürünmemiz gerekiyor” diyerek bu iktidarın tercihinin ve politikasının da Türklüğü, Türk kelimesini yok etmek olduğunu, bu nedenle vatandaşların tekrar düşünerek oylarını vatanımız, milletimiz ve çocuklarımızın geleceği için kullanmamız gerektiğini açıkladı.

“ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN YOLUNDAN AYRILMADIK”

Ülkücü terbiye aldıklarını hatırlatan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Başbuğ Alparslan Türkeş’in rahmetli olmadan 3 saat önce nasihatlarını aldık, elini öptük, yolundan ayrılmadık. “Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' diyenlerle, “T.C.” ibaresi kaldıranlarla, andımızı yasaklayanlarla, Aponun kardeşini TRT’ye çıkartanlarla, Habur'da seyyar mahkeme kurup, teröristin ayağına hâkim, savcı götüren, özel karşılama töreni düzenleyenlerle, polis katili Hizbullah ile seçime girenlerle karşı dik durduk, savunanları ise sildik. Bu vatan, Sinan Oğan gibi dününü satanların, unutanların değil, Başbuğ Alparslan Türkeş’in çocuklarının yoludur” dedi.

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öz be öz Türk olduğunu söyleyen Abdulkadir Şahiner, “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde inşallah tabelalara T.C. ibaresini tekrar koyacak, Milli bilincin pusulası olan andımızı ise okullarda tekrar okutularak milli kimliğimize, Türk varlığına her daim sahip çıkacak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın “ Varlığım Türk Varlığına armağan olsun, Ne mutlu Türküm diyene..!” diyerek haykırması ve bu şuurla yetişmesi için gayret edecektir.” ifadelerini kullandı.