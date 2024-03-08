17-21 Mart tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek olan Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol Yarı Final Grup Birinciliğinde Çorum'u temsil edecek olan Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, hazırlıklarını TOKİ Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Sinop'ta yapılan Yıldız Kızlar Basketbol Grup Birinciliğinde şampiyon olarak yarı final grubuna yükselen Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, Kocaeli'deki yarı final maçlarına da iddialı hazırlanıyor. Kocaeli'de final bileti almayı hedefleyen yıldız basketbolcular, antrenmanlarını Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Arıcı'nın da katkılarıyla TOKİ Spor Salonu'nda yapıyorlar.

Yıldız basketçiler, antrenman salonu ve ulaşım konusunda kendilerine katkı sağlayan Ferhat Arıcı'ya teşekkür ettiler.

Editör: RIFAT KARA