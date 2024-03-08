Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle Yeşilay Çorum Şubesi'ni ziyaret etti.

Beraberinde spor insanı Mustafa İdikut ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı İsmail Türker Ejder ve yönetim kurulu üyesi Adnan Cıdık'la görüşen Arıcı, Yeşilay Haftası kutlama dileklerinde bulundu.

Ziyarette, amatör spor kulüpleri ve Yeşilay Çorum Şubesi arasında yapılabilecek işbirliği ile ilgili değerlendirmede bulunulduğu da kaydedildi.

Editör: Haber Merkezi