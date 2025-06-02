Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Kırşehir’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda takım ve sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum Belediyespor erkek ve kadın takımı Türkiye dördüncüsü olarak başarılarına bir yenisini daha eklediler.

Öte yandan ferdi müsabakalarda Elizan Başar ve Zeynep Ada Er çift kızlar kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attılar.