Çorum Bilardo İl Temsilciliği’nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel 3 Bant Bilardo Şampiyonası 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Çorum’un yanı sıra Amasya, Ankara, Antalya, Yozgat, Samsun, Ordu, İstanbul, Kırıkkale, Sinop, Tokat, Kırşehir ve Niğde illerinden toplam 70 sporcu katılım sağladı. Profesyonel Bilardo Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda Ankara’dan Erkan Gökay birinci olmayı başarırken, Sinop’tan Ömer Karakurt ikinci, Tokat’tan Mesut Ekinci üçüncü, yine Ankara’dan Erkan Yıldırım ise dördüncülüğü elde etti.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı “ 2025 yılının il faaliyeti olan Bölgesel 3 Bant Bilardo Şampiyonasına katılan sporcularımızı kutluyorum. Çorum, Amasya, Ankara, Antalya, Yozgat, Samsun, Ordu, İstanbul, Kırıkkale, Sinop, Tokat, Kırşehir ve Niğde illerinden ilimizde düzenlediğimiz Bölgesel 3 bant bilardo şampiyonasına katılım sağlayarak bizleri onore eden tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.