2015-2018 yılları arasında Avusturya Bundesliga takımlarından Austria Wien’i çalıştıran Thorsten Fink, 2016-2017 Sezonunda, Red Bull Salzburg ile deplasmanda oynadıkları maçta 5-0’lık mağlubiyet yaşamıştı. Alman çalıştırıcı, 9 yıl aradan sonra 5-1’lik Arca Çorum FK mağlubiyetiyle takımının başında 5 gol yemiş oldu.

Samsunspor’un başında 17. sınavını Arca Çorum FK karşısında veren Thorsten Fink, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, 5 gollü yenilginin kendisi açısından ne kadar yıkıcı olduğunu “Geldiğimiz günden bu yana açıkçası benim adıma en zor gün diyebilirim” sözleriyle ifade etmişti.