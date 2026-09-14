Çorum Belediyesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğince düzenlenen Minikler ve Mini Minikler Futbol Turnuvası’nın kupa töreni gerçekleşti. Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Spor Hizmetler Müdürü Şaban Piyan, antrenörler ve dereceye giren takımlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşma ile dereceye giren takımları tebrik etti. Çorum Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini de belirten Aşgın, Çorum’u spor şehri yapma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Aşgın’ın ardından ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da yaptığı konuşma ile dereceye giren takımları tebrik ederken, turnuvada mücadele eden tüm takımlara da teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından Minikler turnuvasında A grubunu16 puanla lider tamamlayan Vefaspor Beyaz takımına, 15 puanla ikinci olan Arca Çorum FK’ya, 9 puanla üçüncü olan PTT Spor’a, B grubunu 18 puanla lider tamamlayan Mimar Sinanspor’a, 15 puanla ikinci olan Vefaspor Mavi takımına ve 10 puanla üçüncü olan Hattuşaspor’a kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından verildi.

Mini miniklerde A grubunda Hattuşaspor 1 takımına, 18 puanla ikinci olan Mimar Sinanspor’a, 13 puanla üçüncü olan Arca Çorum FK 2 takımına, B grubunda 19 puanla birinci olan Arca Çorum FK 1 takımına, 18 puanla ikinci olan Vefaspor’a ve 16 puanla üçüncü olan Gençlerbirliği’ne ise kupa ve madalyaları ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Çorum Belediyesi Spor Hizmetler Müdürü Şaban Piyan tarafından takdim edildi.

Kupa töreni, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.