Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 5’inci haftasında konuk olduğu Samsunspor’u 5-1 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini alan Arca Çorum FK, tarihinin de en farklı 13’üncü zaferine imza attı.

13 FARKLI GALİBİYET

Profesyonel liglerde 15’inci sezonunu geçiren Arca Çorum FK, birçok farklı galibiyete imza atarken, Samsunspor karşısında aldığı 5-1’lik sonuçla bu galibiyetlerin sayısını 13’e çıkardı.

DEPLASMANDA REKOR: 6-0

Arca Çorum FK, tarihindeki 13 farklı galibiyetin 4’ünü deplasmanda aldı.

Kırmızı-siyahlıların deplasmanda aldığı en farklı galibiyet, 2020-2021 sezonunun 9’uncu haftasında geldi. İstanbul’da Sancaktepe Belediyespor’a konuk olan Arca Çorum FK, rakibini 6-0 mağlup ederek dış sahadaki en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

Arca Çorum FK’nın deplasmanda elde ettiği diğer farklı galibiyetler ise 2017-2018 sezonunda Cizrespor karşısında alınan 5-1 ve 2024-2025 sezonunda Ankara’da Yeni Malatyaspor karşısında alınan 4-0’lık sonuçlar oldu.

DEPLASMANDA 9 YIL SONRA AYNI SKOR

Geçtiğimiz Cumartesi günü Samsunspor karşısında alınan 5-1’lik galibiyetin bir başka dikkat çekici yönü ise skorun geçmişteki bir maçı hatırlatması oldu. Arca Çorum FK, yaklaşık 9 yıl önce, 2017-2018 sezonunun 14’üncü haftasında, deplasmanda Cizrespor’u 5-1 mağlup etmişti.

Samsunspor galibiyetiyle birlikte kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 9 yıl aradan sonra deplasmanda yine 5-1’lik skorla kazanmış oldu.

5. HAFTA UĞURLU GELİYOR

Çorum FK’nın farklı galibiyetlerinde 5’inci haftanın özel bir yeri bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, tarihindeki 13 farklı galibiyetin 3’ünü liglerin 5’inci haftasında elde etti.

2015-2016 sezonunda Sandıklıspor’u 5-1 mağlup eden Arca Çorum FK, 2024-2025 sezonunda ise Yeni Malatyaspor’u Ankara’da 4-0 yenmişti. Samsunspor karşısında alınan 5-1’lik galibiyet 5’inci haftalardaki üçüncü galibiyet oldu.

REKOR: 9-0

Kırmızı-siyahlı ekibin tarihindeki en farklı galibiyeti ise 2022-2023 sezonunda geldi. Arca Çorum FK, 31.haftada konuk ettiği Tarsus İdmanyurdu’nu 9-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.