Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Bölge Ferdi Masa Tenisi müsabakaları 12-13 Eylül tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı.

Şampiyonanın ilk gününde Çorum Belediyesi kız ve erkek takımı ilk 3’e adını yazdırırken, ikinci gün gerçekleşen ferdi müsabakalarda da Çorum Belediyespor’dan Zeynep Ela Çelik Türkiye bölge ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, yine Çorum Belediyespor’dan Muhammed Eymen Solak ise Türkiye bölge dördüncüsü olarak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.

Çorum Belediyespor’un diğer sporcularından Kerem Urhan beşinci, Ahmet Aziz Yetim yedinci, Mustafa Yağız Özçelik sekizinci ve Sevde Sezgin ise dokuzuncu olarak tamamladılar.