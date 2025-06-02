Karadağ’ın Bar kentinde düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporculardan Begüm Akpınar’ın 10 yaş +40 kiloda şampiyon olmasından sonra bir madalya da Buğra Özeker’den geldi.

Çorumlu antrenör ve aynı zamanda milli takım teknik kurul üyesi Samet Türe nezaretinde, 13 yaş kategorisi 50 kiloda Türkiye’yi temsil eden Buğra Özeker, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra çıktığı madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Böylece, Balkan şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü karatecileri 1 altın, 1 bronz madalya kazandılar.