Çorum Barosu tarafından bu yıl 17.si düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

12 Nisan’da 12 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada tüm maçlar Doğan Halı Saha’da oynandı. Dostça, centilmence geçen maçlar sonunda Beylerbeyi takımı şampiyon olurken, Adalet 19 takımı ikinci, Kapalı Cezaevi takımı üçüncü, Klavye Delikanlıları takımı ise dördüncü olarak tamamladı.

Turnuvada ayrıca özel ödüller de verildi. Turnuvanın en centilmen takımı Lex United olurken, gol krallığı ödülü 6 gol atan Samet Tirit, Alperen Argut ve Kenan Özdemir’e gitti.

Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı ödül töreninde yaptığı konuşmada dereceye giren takımları tebrik ederken, dostca ve centilmence bir müsabaka olduğu içinde tüm takım futbolcularına teşekkür etti.

Editör: RIFAT KARA