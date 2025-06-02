Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne yükselen son takım Vanspor oldu. Kırmızı-siyahlı takım, Nesine 2.Lig play-off final maçında Batman Petrolspor’u penaltı atışlarında geçerek 1.Lig bileti aldı.

Kayseri RHG Enertürk Stadı’nda oynanan İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Mehmet Türkmen’in yönettiği maç genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Normal sürede taraflar gol bulamayınca 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynatıldı. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı vuruşlarına geçildi.

İlk penaltıyı Vansporlu Hasan Bilal gole çevirirken, Batman Petrolspor adına Bünyamin Yürür de golü atarak durumu 1-1’e getirdi. Vanspor’dan Batuhan Kör, Medeni Bingöl, Erdem Seçgin ve Harun Kavaklıdere atışları gole çevirirken, Batman Petrolspor’un ikinci penaltısını Mustafa Çeçenoğlu, üçüncü penaltısını Tunahan Çiçek, dördüncü penaltısını da Ahmet Kesim gole çevirdi. Cengizhan Akgün’ün kullandığı beşinci penaltıyı kaleci Abdulsamet Damlu kurtarınca rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Vanspor 1.Lig’e yükselen taraf oldu.