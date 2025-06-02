130’ar maçlı Oğuzhan Yalçın ve İmam Almas’ı geçerek 131 maçla Çorum FK tarihinin en çok forma giyen futbolcusu durumunda olan Atakan Akkaynak’ın 2.Lig’in yeni takımlarından Bursaspor’un transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda da 2.Lig’de şampiyon olup 1.Lig’e yükselmeyi hedefleyen Bursaspor’un Çorum FK’nın 26 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak’ı kadrosuna katmak üzere teklif sunduğu ve Çorum FK’dan cevap beklediği belirtildi.

Çorum FK’da geçirdiği 4 sezonda 131 maça çıkan ve 10 gol atıp 7 de asist yapan Atakan Akkaynak, biten sezonda 38 resmi maçta 2.728 dakika süre alırken, 3 gol atıp, 6a asist yaptı.