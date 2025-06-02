Türkiye finalleri boyunca Mimar Sinanspor’a her zaman destek olan Muhtar Biçer, İzmir dönüşü kafileye yemek sözü vermişti. Önceki gün tarih yazan futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi Meşhur Karaca Tandır Kebap’ta misafir eden Muhtar Biçer yemek ikramında bulundu.

Spora ve sporcuya destek olunması gerektiğine vurgu yapan Biçer, Mimar Sinanspor’u elde ettikleri Türkiye ikinciliğinden dolayı tebrik etti.

Mimar Sinanspor yönetimi Biçer’in yemek jestine teşekkür ederken, genç futbolculara sahip çıkılmasından dolayı da onore olduklarını ifade ettiler.