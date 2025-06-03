Dünya Savate Federasyonu ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nın 2025 Yılı faaliyet programında yer alan Savate Milli Takım Seçmeleri, Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapıldı. Seçmelere Çorum’dan katılan sporculardan yıldız erkekler assaut 42 kiloda Muratcan Çalışkan ve büyük kadınlar assaut 48 kiloda Nazlıcan Aksoy rakiplerini yenerek milli takıma seçildiler.

Milli takıma seçilen sporcular, bu yıl içerisinde düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ettiler.