Portekizli teknik adam, “Takımın gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm” dedi.

Jose Morais, Bodrum FK’nın başında 17 resmi maça çıkarken, Muğla ekibi 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi aldı.