Çorumspor eski futbolcu ve antrenörlerinden Elvan Milağ’ın babası İlhami Milağ (87) vefat etti.

Elvan-Mustafa, Kadir Milağ ve Ayla Karakurt’un babaları İlhami Milağ uzun süren rahatsızlığının ardından bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın (04 Haziran 2025 Çarşamba günü) öğle namazını müteakiben Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi