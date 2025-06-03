DÜŞME BASKISINDAN UZAK BİR GÖRÜNTÜ

Çorum FK’nın biten sezonda küme düşme baskısından uzak bir görüntü çizdiğini kaydeden İsmet Kamak, “Çorum FK, Trendyol 1.Lig’de 2024-2025 sezonunu 10’uncu sırada tamamlayarak küme düşme baskısından uzak bir görüntü çizdi. Ancak aynı zamanda play-off hattına da yaklaşamadan geçen bir sezon, kulübün hedefleriyle sahadaki performansı arasında sıkışıp kaldığını açıkça ortaya koydu. Yüzeyde dengeli gibi görünen bu tablo, derine inildiğinde yapısal eksiklikleri, oyun planındaki yetersizlikleri ve zihinsel kırılganlıkları gözler önüne seriyor.

GÜÇLÜ VERİLER SKORA YANSIMADI

Çorum FK, istatistiksel olarak ‘oynamak isteyen’ ama bunu tamamlayamayan bir takım profili çizdi. Yüzde 53,1 topa sahip olma oranıyla ligin en fazla topa sahip olan 4’üncü takımı, maç başı 20,6 ceza sahası girişiyle üçüncü bölgede en etkili 5 takımdan biri, önde kazanılan toplarda 6’ncı sırada yer alarak rakip sahada baskı uygulayan bir yapı sergiledi. Bu güçlü veriler, skor üretimine ve istikrarlı sonuçlara yansımadı.

TAŞIYICI KOLANLAR SAĞLAM DEĞİLDİ

Oyun başladı ama tamamlanamadı; fikir vardı ama uygulama eksikti. Bir yapı kurulmaya çalışıldı, ancak bu yapının taşıyıcı kolonları yeterince sağlam değildi. Bu dengesizlik yalnızca saha içi bir sorun değil; aynı zamanda teknik, taktik ve zihinsel bir yapı problemini de ortaya koyuyor. Oyun modelinin yüzeyde netleşmiş olması olumlu bir adım olsa da, bu modelin derinliği ve esnekliği sınırlı kaldı.

ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE İŞLER DAĞINIK KALDI

Çorum FK, topa sahip olmaya ve önde baskıya dayalı modern bir oyun oynamayı hedefledi. Sezon boyunca 1’inci ve 2’nci bölgede (geriden oyun kurulumunda ve orta alanda) zaman zaman etkileyici sekanslar sergilendi. Ancak 3’üncü bölgede işler dağınık kaldı. Takım çoğu zaman topu taşıdı ama sonuçlandıramadı” dedi.

TAKTİKSEL EKSİKLİKLER

Kamak, Çorum FK’nın taktiksel eksiklerini de; 4 başlık altında sıraladı. Kamak’ın bu konuyla ilgili değerlendirmesi ise şöyle: “Merkez hücum organizasyonu eksikliği: Hücumlar genellikle kenar oyuncularının bireysel çabalarına bağlı kaldı. Bu da öngörülebilir bir yapıya neden oldu.

Final paslarındaki düşük isabet ve karar hataları: Pozisyona girmekle değil, doğru pozisyonu sonuçlandırmakla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı.

Oyun içi senaryo yönetiminin olmaması: Öne geçince veya geriye düşünce oyun şekli değişmedi. Bu, taktiksel esnekliğin eksikliğini gösterdi.

Geçiş savunmasında zayıflık: Önde baskı sonrasında top kayıpları, geride geniş alanlar bırakılmasına yol açtı.”

GELECEK SEZON NE YAPILMALI

Teknik direktör İsmet Kamak, Çorum FK’nın yeni sezon için yapması gerekenleri de maddeler halinde sıralarken, “Merkezden organize edilen bir hücum yapısı kurulmalı. Ceza sahasında etkili, golcü özelliği olan bir merkez santrfor ve bu santrforu ve kenar oyuncularını besleyecek, oyun kurucu özellikli bir 10 numara ve bağlantı oyuncusu niteliğinde bir regista (6 numara, ön libero) gerekiyor. Formasyon (diziliş) ve oyun planı esnekliği artırılmalı. Maç içinde senaryo değişikliklerine uygun varyasyonlar geliştirilmeli. Geçiş savunmasına özel antrenmanlar yapılmalı. Özellikle top kaybı sonrası savunma yerleşimi ve kompaktlık üzerinde durulmalı” ifadelerini kullandı.

KADRO BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Çorum FK oyuncu kadrosunun beklentilerin altında kaldığını ifade eden ve başlıca kadro zaaflarına da dikkat çeken İsmet Kamak, “Çorum FK’nın en temel sorunlarından biri, oyun sisteminde eksik kalan oyuncu profilleriydi. Modern futbolun gerektirdiği fiziksel dayanıklılık, oyun zekâsı ve rol uyumu, mevcut kadroda beklentilerin altında kaldı.

Merkez orta saha oyuncuları istenilen verimlilikte değillerdi. Kanat oyuncuları daha çok taşıyıcı roldeydi. Stoperler oyun kurulumuna katkı veremedi. Bu da orta sahanın geriye yaslanmasına ve takım boyunun uzamasına neden oldu. Fiziksel olarak maç sonlarına dayanamayan bir yapı göze çarptı. Tempo 90 dakikaya yayılamadı, dinamizm ve direnç eksikti.

BAŞARI İÇİN OYUNCU PROFİLİ ÖNERİLERİ

Çorumlu teknik adam, Çorum FK’nın başarılı olabilmesi için gerekli olan oyuncu profilleri ile ilgili önerilerde de bulundu. Teknik direktör İsmet Kamak, kırmızı-siyahlı takımın geriden oyun kurabilen, savunmayı yönlendirebilen, güçlü fiziğe sahip stoper, oyunu çift yönlü oynayabilen, tempolu, yüksek pres gücüne sahip 8 numaraya, kilit pas atabilen, karar kalitesi yüksek, teknik lider 10 numaraya, ceza sahasına dikine girebilen, skorer özellikli, birebirde etkili kanat oyuncularına, hem sırtı dönük, hem de derinliğe koşu yapabilen bitirici ve pres yapan forvete ihtiyacı olduğunu kaydetti.

BİRLİKTE HAREKET EDEN BİR TAKIM

Kamak, Çorum FK’nın Türk futbolunda kalıcı bir aktöre dönüşebilmesi için sahip olması gereken kriterleri de sıralarken, “2024-2025 sezonu geride kaldı. Ancak bu sezon, kulübün artık yeni bir eşiğe geldiğini net şekilde gösterdi. Süper Lige çıkmak istiyorsa, topa sahip olmak değil, topu anlamlı kullanmak; sadece oynamak değil, oyunu yönetmek; yetenekli oyuncular değil, birlikte düşünen ve hareket eden bir takım kurmakla mümkün olacak.

Gelecek Vizyonu; Kümede kalmak değil, kimlik oluşturmak; çıkmak değil, kalıcı olmak; oynamak değil, yönetmek olmalı. 2025-2026 sezonu bu vizyonun somutlaştığı bir sezon olmalı. Doğru yapı, doğru oyuncular ve net bir teknik akılla hareket edildiğinde, Çorum FK sadece TFF 1. Lig’de değil, Türk futbolunda da kalıcı bir aktöre dönüşebilir” ifadelerini kullandı.