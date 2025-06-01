Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minik Kızlar Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 3 okul katılım sağladı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlarda Büşra Naz Çınar, Öykü Gül, Yağmur Uysal, Eslem Hanife Bilgin, Beren Albey, Pelin Toprak, Zehra Nur Derinöz, Elif Torun ve Eflin Çelenk’li kadrosu ile 19 Mayıs İlkokulu ilk maçında Adnan Menderes İlkokulu’nu 42-4, ikinci maçında ise Atatürk İlkokulu’nu 32-2 yenerek 6 puanla şampiyon olmayı başardı. Atatürk İlkokulu’nu 32-3 mağlup eden Adnan Menderes İlkokulu 3 puanla ikinci olurken, iki maçını da kaybederek puan alamayan Atatürk İlkokulu ise il üçüncüsü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.