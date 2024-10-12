A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında, Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımıza galibiyeti getiren Çorumlu futbolcu İrfan Can Kahveci attı.

Türkiye, baştan sona üstün oynadığı maçta aradığı golü bir türlü bulamazken, 62.dakikada Yunus Akgün’ün yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 7 dakika sonra beklenen golü attı. 69.dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Juventuslu Kenan Yıldız'ın şutunda direk dibine çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ağlara gönderdi. Bu golle sahadan 1-0 galip ayrılan millilerimiz puanını 7’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

KARİYERİMİN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİYDİ

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, “Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum” dedi.

Yıldız futbolcu, “Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?” sorusuna ise, “İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz” ifadeleriyle cevap verdi.

36 MAÇTA 3 GOL

Futbolculuk kariyerini Fenerbahçe’de sürdüren İrfan Can Kahveci, milli formayla 36 maça çıkarken, 1.778 dakika süre aldı. Çorumlu futbolcu bu maçlarda 3 gol atıp 2 asist yaparken, 7 sarı kart gördü.