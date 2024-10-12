Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Gelişim Ligi'nde U14, U15 ve U16'da 2.hafta, U17 ve U19'da ise 3.hafta heyecanı yaşanacak. 5.Grup'ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 takımı yarın Çorum'da Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Nazmi Avluca Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 13.00'de U15'ler, saat 15.00'de ise U14'ler karşı karşıya gelecek. U16'lar ise bugün Ankara'da Ankaragücü'nün konuğu olacak. Tandoğan Tesisleri'nde oynanacak bu karşılaşma ise saat 13.00'de başlayacak.

4.Grup'ta mücadele eden Çorum FK'nın U17'leri ise bugün Isparta deplasmanında Ispartaspor ile kozlarını paylaşacak. Isparta Emre Spor Kompleksi'nde oynanacak bu karşılaşma ise saat 12.00'de başlayacak. Çorum FK'nın U19'ları ise bugün Ankara deplasmanında puan arayacak. Kırmızı-Siyahlılar İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 12.00'de başlayacak maçta Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

Editör: RIFAT KARA