Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 12.hafta maçında bu akşam Esenler Erokspor’a konuk olacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 464.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 463 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 201 galibiyet, 127 beraberlik, 135 yenilgi alarak 730 puan toplarken, attığı 665 gole karşılık 489 gol yedi.

Çorum temsilcisi deplasmanda çıktığı 232 karşılaşmada ise 81 galibiyet, 63 beraberlik, 88 yenilgi aldı. Hanesine 306 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar attıkları 283 gole karşılık kalelerinde 269 gole engel olamadılar.

Arca Çorum FK, evinde çıktığı 231 karşılaşmada da 120 galibiyet, 64 beraberlik, 47 mağlubiyet alarak 424 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 382 gol atan Çorum ekibi 220 gol yedi.