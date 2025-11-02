Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 7.hafta maçında Çorum Arenaspor ile Osmancık Belediyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde Osmancık temsilcisi üstün bir oyun ortaya koyarak seti 6 sayı farkla kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette Çorum temsilcisi Arenaspor zaman zaman oyuna ortak olurken, son bölümde Ece ve Müfide’nin etkili oyunu ile Osmancık Belediyespor bu seti de 25-22 kazandı ve skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette toparlanan Çorum Arenaspor pasör Irmak Deniz, smaçör İlayda iş birliği ile bulduğu sayılarla seti 25-22 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrar eline alan Osmancık’ın sultanları seti 25-15 maçı da 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 12’e yükseltirken, ev sahibi Arenaspor ise 9 puanda kaldı.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Sema Kayıkçı, Can Acar.

ÇORUM ARENASPOR: Beril, Doğa, Ecrin Naz, Zeynep Ecrin, Damla, Irmak Deniz, Beyza, İkra, Alya, İlayda, Fatma Nur, Elif Asel.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Beyzanur, Sudem, Yaren, Nilüfer, Naz, Müfide, Ece, Sevgi, Macide, İrem, Zeren, Zeynep, Yasemin, Güneş.

SETLER: 19-25, 22-25, 25-22, 15-25.