Arca Çorum FK, bugün 12.hafta maçında konuk olacağı Esenler Erokspor’la tarihinde 6.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Esenler Erokspor’la bugüne kadar 2.Lig’de 2, 1.Lig’de 2 ve Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 5 kez karşılaştı.

2.LİG’DE BİRER GALİBİYET

İki takım ilk kez 2022-2023 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 10.haftada İstanbul’da oynanan maçı Esenler Erokspor 2-0 kazanırken, Çorum’da oynanan 29.hafta maçında Eren Aydın’ın golüyle 1-0 kazanan taraf Arca Çorum FK oldu.

KUPADA PENALTILARLA EROKSPOR KAZANDI

Aynı sezon, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda da rakip olan iki takım, 19 Ekim 2022’de Çorum’da karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarda Çorum temsilcisine 4-3 üstünlük sağlayan Erokspor 5-4 kazanarak 4.tura yükseldi.

1.LİG’DE 2 MAÇ DA BERABERE

İki takım geçen sezon da 1.Lig’de rakip oldu. 13.haftada İstanbul’da oynanan maçta 2-0 öne geçen Arca Çorum FK üstünlüğünü koruyamadı ve 90+6’da yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

32.haftada Çorum’da oynanan maç ise 3-3 bitti.