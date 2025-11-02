2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 4.hafta erteleme maçında şampiyonluğun iki adayı Buharaspor ile İkbalspor Çorum’da karşı karşıya geldi. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz geçilirken, 25.dakikada Bedirhan, 27.dakikada ise Tuğrulhan Buharaspor’u bir anda 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda skoru korumak adına geriye yaslanan Buharaspor 80.dakikada Metehan’ın golüne engel olamadı ve son 10 dakika kala skor 2-1 oldu. Mücadelenin son bölümünde Buharaspor Tuğrulhan ile bir gol daha bularak skoru 3-1’e getirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-1 Buharaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

2.Küme’de oynanan haftanın diğer maçında ise Osmancık Belediyespor sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederken, Bayat Belediyespor ise haftayı 3-0 hükmen galip kapattı.

Bu sonuçların ardından Buharaspor rakibi İkbalspor’a ilk yenilgisini tattırırken, 13 puana yükseldi ve ilk yarıyı zirvede tamamladı. İkbalspor ise 12 puanda kaldı. Bayat Belediyespor 10 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Osmancık Belediyespor ise 6 puana yükselerek haftayı dördüncü sırada kapattı.

SAHA: Nazmi Avluca.

HAKEMLER: İsmail Sırma, Fatih Koçak, Efe Ataç.

BUHARASPOR: Enes Salih, Muhammed Beren, Furkan, Adem, Oğuzhan, Muharrem, Egemen, Bedirhan, Tuğrulhan, Efecan, Mert.

YEDEKLER: Muhammet Bera, Burak, Emir Can, Emirhan, M.Emir, Murat, M.Ali, Abdullah, Ömer Kağan.

İKBALSPOR: Zafer, Kerem, Talha, Yusuf Can, Doğaç, Yiğit, Fatih Serkan, Metehan Kıvanç, Ahmet Kaan, Arda, Ceyhun.

YEDEKLER: M.Eren, Yusuf, Emirhan, Yunus Emre.

GOLLER: Dk.25 Bedirhan, Dk.27 ve 89 Tuğrulhan (Buharaspor), Dk.80 Metehan Kıvanç (İlbalspor).