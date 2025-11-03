Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 11.hafta maçında, bu akşam İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’a konuk olacak.

Geçtiğimiz hafta, sahasında Boluspor’la golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Arca Çorum FK, kendisi gibi şampiyonluk hesapları yapan Esenler Erokspor karşısında galibiyet arayacak. Bu doğrultuda, teknik direktör Çağdaş Çavuş tüm planları 3 puan üzerine yaptı.

Ligde, son 2 maçında sahadan beraberlikle ayrılan ve çok kritik 4 puan kaybeden Esenler Erokspor cephesinde de teknik direktör Osman Özköylü galibiyet odaklı bir oyun planı hazırlamış durumda. İstanbul ekibi, Çorum FK’yı yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

22 puanlı Arca Çorum FK ile 21 puanlı Esenler Erokspor arasında, bu akşam Esenler Erok Stadı’nda oynanacak 12.haftanın kapanış maçını Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak maçta Turtay’ın yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Harun Terin ile Antalya bölgesinden Arif Dilmeç yapacak. Yine Ankara bölgesinden Asen Albayrak da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.