Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Tokat’ta Niksar Belediyespor’un konuğu oldu. Yeni Tokat Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri bu seti 9 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. Denk bir mücadeleye sahne olan ikinci sette Sungurlu Belediyespor zorlanmasına rağmen seti 32-30 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette basit hatalar yapan Çorum’un efeleri üçüncü seti 3 sayı, dördüncü seti de 5 sayı farkla kaybederek maça denge geldi. Final setinde daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi seti 15-12 maçı da 3-2 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 14’e yükseltirken, ev sahibi Niksar Belediyespor ise haftayı 9 puanla kapattı.

SALON : Yeni Tokat.

HAKEMLER: Gürhan Gül, Asım Fırat Dicle.

NİKSAR BELEDİYESPOR : Akif, Hakan, İhsan Özcan, Tunay Numan, Ahmet Ağcanbaz, Ahmet, Samet, Mevlüt, Hasan Buğra, Ulaşcan, Oktay, Arda, Aykut. Durmuş Faik.

SUNGURLU BELEDİYESPOR : Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood, Emircan, Eren Han, Burak, Berke Eray, Ahmet Kaan, Enes Han, Tayer, Mehmet Can, Salih Özdemir.

SÜRE : 2 saat 32 dakika.

SETLER: 16-25, 30-32, 25-22, 25-20, 12-15.