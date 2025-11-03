Arca Çorum FK’nın bu akşamki rakibi Esenler Erokspor, geçtiğimiz hafta içerisinde, sahasında 3.Lig ekibi Ağrı 1970 Spor’u Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında 3-0 yenmesine rağmen ligde son 2 iç saha maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

İstanbul ekibi, bu sezon sahasında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 11 puan toplarken, attığı 19 gole karşılık 7 gol yedi. Yeşil-sarılı takım, evindeki son galibiyetini 24 Eylül’de İstanbulspor’a karşı 5-0’lık skorla alırken, sonrasında Iğdır FK’ya 3-2 yenilip Bodrum FK ile de 1-1 berabere kaldı.