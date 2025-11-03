Bu akşam Esenler Erokspor’la kritik bir maç oynayacak olan Arca Çorum FK, ligin en başarılı deplasman takımları arasında yer almasına rağmen İstanbul’da çıktığı 2 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

İstanbul’da çıktığı ilk deplasman maçında, 6.haftada İstanbulspor’a konuk olan Arca Çorum FK 3-1 yenildi. Bu sonuç aynı zamanda Arca Çorum FK’nın bu sezon aldığı ilk ve tek yenilgi. Kırmızı-siyahlı takım, İstanbul’da oynadığı ikinci maçta ise 8.haftada Ümraniyespor’a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Çorum temsilcisi, İstanbul temsilcilerinden Sarıyer’le evinde oynadığı maçı ise 2-1 kazandı.