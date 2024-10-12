Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Anadolu Şahinspor'u ağırlayacak. İlk maçında deplasmanda bir diğer Ankara temsilcisi Yedidağspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup eden Çorum'un efeleri, yarın oynanacak maçta Anadolu Şahinspor'u da yenerek ikide iki yapmak istiyor.

Sungurlu Belediyespor ile Anadolu Şahinspor arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Tusaşspor ile Maliye Voleybol, Ankara Barosu ile Başkent Beşiktaşlılar, TVF Spor Lisesi ile Yıldızlar Topluluğu All Star, Giresunspor ile Yedidağspor ve Dereköy Kartalspor ile 1921 Orduspor takımları karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA