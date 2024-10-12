Çorum amatör futbolunun gelişmesi adına her alanda öncülük eden Çorum TÜFAD, yeni sezona eksiksiz girebilmek adına Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Yasin Aksoy'a Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Eğer, Ömer Özer, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Hayrettin Karaca, Yetgin Özbey ve Vedat Aşkan eşlik etti.

TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, yeni sezonda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden spora katkı amaçlı 7 maddeden oluşan taleplerini iletti.

Aksoy, Şahin'den Devane Sahası'nın üst katında bulunan odaların kullanıma aktif hale getirilmesi ve toplantı salonunun eğitim amaçlı dizayn edilmesi, yine Devane Sahası'nda tribünü yanında bulunan boş alanın düzeltilip sentetik yapılıp maçı olan takımların ısınma alanı olarak kullanması, Devane Sahası'na Çorum futbolunda taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan Yavuz Selim Sümer'in adının verilmesi, İtfaiye Sahası'nda bulunan konteynırın hizmete açılması ve son olarak tasarruf tedbirleri kapsamında antrenörlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına antrenörlerin EYS'den yararlanmaları noktasında destek olunmasını, taleplerin TÜFAD'a devredilmesi noktasında da Valilik, Çorum Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Spor Taban Birlik Başkanlarının katılımı ile kokteyli bir tören düzenlenerek teslim edilmesini talep etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, TÜFAD'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, talepler noktasında yardımcı olacağının da sözünü verdi.

Editör: RIFAT KARA