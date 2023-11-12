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12.haftanın kapanış maçı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynandı. Ahlatcı Çorum FK, ilk yarıda rakibine oranla daha atak bir futbol sergiledi ve önemli gol fırsatları yakaladı ancak Ahmet Sağat, Geraldo ve Ferhat’la yararlanamadı. Ev sahibi ekip, 3.dakikada, uzaktan şutla Çorum FK kalesinde etkili olurken, gole izin vermeyen kaleci Ali, bu pozisyonda sakatlanıp yerini Hasan Hüseyin’e bıraktı.



Ahlatcı Çorum FK’nın üstünlüğü şeklinde geçen ilk yarıda gol sesi çıkmayınca devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Kocaelispor ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlarken, ilk yarıya oranla hücumda daha etkiliydi.

56’da Tanque ile bir topu direkten dönen Körfez ekibi 65.dakikada Tanque’nin penaltı golüyle öne geçti. Çorum FK bu gole 5 dakika sonra Ahmet Sağat’ın kafa golüyle skora denge gelirken, Kocaelispor’un 74.dakikada da Beridze ile bir topu direkten döndü.



Ahmet İlhan’ın sakatlanıp oyundan çıkması üzerine son bölümde 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan Çorum temsilcisi, 5 dakikalık uzatma süresinin son dakikasında Tanque’nin golüyle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK 14 puanda kalırken, Kocaelispor puanını 26’ya çıkartıp milli araya 2.sırada girdi.

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy *, Güner Mumcu Taştan *, Göktuğ Hazar Erel *

4.HAKEM: Onur Bingöl

KOCAELİSPOR: Gökhan *, Oğuz *, Emir *, Burak * (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu *), Atila *, Yusuf Emre * (Dk. 46 Mert *), Yusuf Cihat * (Dk. 76 Atabey *), Amaral ** (Dk. 87 Mesut Can), Candeias *, Beridze *, Tanque *

YEDEKLER: Harun, Onur, Onil Christian Kouakou, Bedirhan, Mehmet, Barış

TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali * (Dk. 6 H.Hüseyin *), Kerem *, Erkan *, Ologo *, Zargo *, Ferhat *, Geraldo * (Dk. 81 Suat ), Atakan Akkaynak * (Dk. 68 Murat *), Ahmet Sağat ** (Dk. 81 Sinan ), Nalepa *, Ozan * (Dk. 68 Ahmet İlhan *)

YEDEKLER: Thomas, Eren, Adem, Massis, Süleyman

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta

GOLLER: Dk. 65 (penaltıdan) ve 90+5 Tanque (Kocaelispor), Dk. 70 Ahmet Sağat (A.Çorum FK)

SARI KARTLAR: Burak, Emir, Atila (Kocaelispor), Geraldo, Kerem, Erkan, Zargo (A.Çorum FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 3: Kocaeli atağında, Amaral yayın solundan sert vurdu, kaleci Ali sağına gelen topu çıkarttı, dönen topu Tanque tamamladı, Ali yine gole izin vermedi, korner. Bu pozisyonda sakatlanan Ali, oyuna devam edemedi ve yerini Hasan Hüseyin’e bıraktı.

DAKİKA 16: Ahlatcı Çorum FK atağında, Nalepa’nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmet Sağat, dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.

DAKİKA 25: Çorum FK atağında, sağdan Kerem’in pasında Ozan ceza sahasına girdi, şık bir çalımla Emir’i geçti, altı pasın köşesinden, Ahmet Sağat’a çıkarttığı topa son anda Burak kayarak müdahale etti, boşta kalan topu Ferhat çevirmek istedi ancak pozisyon autla sonuçlandı.

DAKİKA 36: Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Ozan son çizgiye inmeden ortaladı, Geraldo kontrol ettiği topu penaltı noktasının gerisinden ve sağ çaprazından vurdu, ancak etkili bir vuruş olmadığı için kaleci Gökhan kontrol etmekte zorlanmadı.

DAKİKA 42: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Ferhat, ceza yayının gerisinden sert vurdu, kaleye giden top savunmadan Emir’e çarpıp yön değiştirdi ancak kaleci Gökhan son anda uzanarak sağına gelen topu kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 49: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Kerem ortaladı, Ahmet Sağat topa dokunamadı.

DAKİKA 56: DİREKTEN DÖNDÜ: Kocaelispor etkili geldi. Sağdan gelişen atakta, Candeias’ın pasında Amaral ortaladı, yakın mesafeden Tanque kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin’in parmaklarından seken top üst direkten döndü.

DAKİKA 57: Hızlı gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Kerem’in ara pasına hareketlenen Ahmet Sağat’an önce kalesini terk eden Gökhan topu taca gönderdi.

DAKİKA 65 GOL!: 62.dakikada gelişen Kocaelispor atağında, Candeias’ın pasında, ceza yayından içeri giren Amaral, Kerem’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı değişmedi. 65.dakikada topun başına geçen Tanque, kaleci Hasan Hüseyin’in tahmin ettiği köşeden fileleri havalandırdı: 0-1.

DAKİKA 70: GOL! Ahlatcı Çorum FK beraberliği sağladı. Soldan Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu, ön direkte, altı pasın köşesinde çok iyi yükselen Ahmet Sağat harika bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1

DAKİKA 74: YİNE DİREK: Kocaelispor gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşundan gelen topa Kerem’le birlikte yükselen Beridze kafayı vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 83: Kocaelispor atağında, ceza sahasına sağ çaprazdan giren Candeias’ın yerden sert şutunda top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 85: Sağdan Candeias ortaladı, gerilerden gelen Atabey kafayı vurdu, top farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 90+5. GOL! Kocaelispor ikinci golü buldu. Savunmadan gönderilen uzun topu yayın gerisinden Atabey kafayla indirdi. Tanque ceza sahasında, göğsüyle önüne aldığı topu penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.