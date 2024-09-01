Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçı öncesinde, 417 puan maçında 599 gol atmıştı. Fransız stoper Loick Landre’nin 90+1.dakikada Sakaryaspor’a attığı gol, kırmızı-siyahlı ekibin ligdeki 600’üncü golü olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Çorum FK’ya gelen 32 yaşındaki Loick Landre, kırmızı-siyahlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Landre, geçen sezon, Çorum Şehir Stadyumu’nda 1-1 biten Şanlıurfaspor maçında da 86.dakikada takımının beraberlik sayısını kaydetmişti.