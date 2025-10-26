18 Ekim Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden Arca Çorum FK eski sportif direktörlerinden, İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı, beden eğitimi öğretmeni ve TÜFAD Çorum Şubesi eski başkanlarından Nihat Armutcu, Arca Çorum FK ile Boluspor arasında oynanan maçta da anıldı.

Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, maça davet ettiği merhum Nihat Armutcu’nun eşi Zeliha Armutcu, oğulları Eyüp Kağan ve Halil Oğuz’a başsağlığı dilerken, Arca Çorum FK forması hediye etti. Korkmazoğlu, Zeliha Armutcu’ya aynı zamanda plaket de verdi.

Armutcu ailesi, maça üzerinde Nihat Armutcu’nun fotoğrafının olduğu ve “unutmayacağız” yazılı siyah tişörtle geldi. Arca Çorum FK teknik heyeti ve futbolcuları ise ısınmak için sahaya Kalbimizdesin Nihat Hoca” yazılı tişörtlerle çıktılar.

Tribünlerdeki taraftarlar ise “Nihat Hoca ölmedi, kalbimizde yaşıyor” diye tezahürat yaptılar.