Arca Çorum FK şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 18.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’u 2-0 yenerek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Çağdaş Altay’ın yönettiği maça etkili başlayan Arca Çorum FK henüz 10.dakikada Samudio ile golü bulup öne geçti. Golden sonra da rakip kaledeki ablukasını sürdüren kırmızı-siyahlı takımın 36.dakikada Eze ile bir topu da direkten döndü.

Arca Çorum FK, devrenin genelinde çok net pozisyonlarda kaleci Szumski’yi geçemeyince bir türlü farkı açamadı ve ilk yarı 1-0 bitti.

Arca Çorum FK kinci yarıya ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Sadık’ın yerine Kobiljar değişikliği ile devreye başlayan Sakaryaspor ilk yarıya göre daha cesur bir futbol sergiledi.

Son bölümde Sakaryaspor risk alırken, 79.dakikada hızlı gelişen Çorum FK atağında Yusuf Erdoğan’ın asistinde Oğulcan Çağlayan topu ağlara buluşturarak takımını rahatlatan golü attı.

86.dakikada Samudio’nun topu üst direkten dönünce karşılaşma Arca Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından, ilk yarının son iç saha maçını kazanan Arca Çorum FK puanını 32’e yükseltip Süper Lig umutlarını tazelerken, Sakaryaspor 22 puanda kaldı.