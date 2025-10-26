Arca Çorum FK’nın Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho, ilk 11’de başladığı Boluspor maçını tamamlayamadı.

İlk yarının son dakikalarında, bir Boluspor atağında savunmasına yardıma gelen Pedrinho, tehlikeyi uzaklaştırdığı pozisyonda sakatlandı. Deneyimli oyuncu, ilk yarının ilk uzatma süresinde ise ağrıları artınca kendisini yere bıraktı. Sağ arka adalesinde sorun yaşayan Pedrinho yerini Ferhat’a bıraktı.

Portekizli oyuncunun son durumu hafta içerisinde yapılacak kontrollerde netlik kazanacak.