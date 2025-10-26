Arca Çorum FK, şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında konuk ettiği Boluspor’la 0-0 berabere kalarak çok önemli 2 puan daha kaybetti.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Rize bölgesi üst klasman hakemi Muhammet Ali Metoğlu’nun yönettiği maçta Çorum temsilcisi sahaya Manisa FK ve Hatayspor maçlarındaki ilk 11’le çıktı.

Oldukça çekişmeli geçen ilk yarıda Arca Çorum FK Oğuz ve Aleksic’le önemli fırsatlardan yararlanamazken, konuk ekip ise Boakye ve Rasheed ile gole yaklaştı.

Tribünlerin büyük bölümünün dolu olduğu maçta ilk yarıda gol sesi çıkmayınca devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Arca Çorum FK ilk yarıyı tamamladığı 11’le çıkarken, Boluspor ise sakatlanan Işık Kaan’ın yerine Abdussamet değişikliği ile başladı.

İkinci 45 dakikaya iyi başlayan taraf Boluspor oldu. Hasani devrenin ilk gol pozisyonunda kaleci Sehic’i geçemedi.

İlerleyen dakikalarda dengeyi sağlayan Çorum FK, Aleksic, Oğulcan ve Yusuf Erdoğan’la önemli fırsatlar yakaladı ancak değerlendiremedi. Karşılaşma da başladığı gibi 0-0 bitti.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK puanını 22’ye, Boluspor ise 14’e yükseltti.