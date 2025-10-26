Elazığ’da düzenlenen Ümitler-Gençler ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcular 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Antrenör Samet Türe nezaretinde tatamiye çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü sporcularından Kayra Yağlı, gençler +76 kilonun eleme müsabakalarında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek finale yazdırdı. Final müsabakasında yenilen Yağlı, Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

TEKİN’DEN BRONZ

Gençler 76 kiloda mücadele eden Kutay Tekin ise şampiyonluk şansını kaybettikten sonra üçüncülük müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Kayra Yağlı ve Kutay Tekin, elde ettikleri bu derecelerle Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların belirleneceği seçmelere katılmaya hak kazandılar.

YUSUF SEHA DA SEÇMELERE KATILACAK

Öte yandan, +70 kiloda tatamiye çıkan Yusuf Seha çeyrek finalde yenilerek elenirken, milli takım alt seçmelerinde tüm rakiplerini yendi. Genç karateci, elde ettiği bu başarıyla Kasım ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazandı.