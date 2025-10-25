Arca Çorum FK, şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında, Pazar günü Boluspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Manisa FK galibiyetinin ardından geçtiğimiz haftada Mersin’de Hatayspor’u 4-1 yenerek teknik direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde üst üste ikinci galibiyetini alan Arca Çorum FK, lider Bodrum FK ile zirve ortağı oldu. Boluspor karşısında 3 puan mücadelesi verecek olan Çorum temsilcisinin en büyük kozu yine taraftarları olacak. Kırmızı-siyahlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken, biletlerin büyük bölümü satıldı.

Teknik direktör değişikliğinden sonra, yeni teknik direktörü Oğuzhan Arslan nezaretinde çıktığı ilk maçta, zorlu Iğdır deplasmanında, 89.dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılan Boluspor, Çorum’da da puan mücadelesi verecek. Kırmızı-beyazlı takımda sarı kart cezalısı olan Brezilyalı sol bek Lucas Lima takımdaki yerini alamayacak.

21 puanla zirve ortağı olan ve sahasında henüz yenilgi yüzü görmeyen Arca Çorum FK ile deplasmanda çıktığı 5 maçta da yenilgi almayan 12.sıradaki 13 puanlı Boluspor arasında, Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Rize bölgesi üst klasman hakemi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Metoğlu’nun yardımcılıklarını Erzurum bölgesinden Ömer Lütfü Aydın ile İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan yapacak. Ankara bölgesinden Onur Bingöl ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.