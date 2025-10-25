Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında Boluspor’u konuk edecek olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 463.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 462 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 201 galibiyet, 126 beraberlik, 135 yenilgi alarak 729 puan toplarken, attığı 665 gole karşılık 489 gol yedi.

Çorum temsilcisi, 462 maçın 230’unu sahasında oynadı. Bu maçlarda da 120 galibiyet, 63 beraberlik, 47 yenilgi alan kırmızı-siyahlı ekip 382 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü ve 433 puan topladı.

Deplasmanda çıktığı 232 karşılaşmada ise 81 galibiyet, 63 beraberlik, 88 yenilgi alan Arca Çorum FK hanesine 306 puan yazdırdı. Rakip fileleri 283 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip 269 gol yedi.