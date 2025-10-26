Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart’ı konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan, Sungurlu Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Başkan yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, İlçe Spor Müdür Mehmet Aktaş, Belediye meclis üyeleri izledi. Maça seyircisinin desteği ile etkili başlayan Çorum temsilcisi file dibinde hata yapmayarak ilk seti 6 sayı farkla kazandı. İkinci sette de iyi oyununu devam ettiren Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-17 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette morali bozulan rakibi karşısında adeta şov yapan Çorum’un efeleri bu seti de 8 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından puanını 12’e yükselten Sungurlu Belediyespor 4 basamak birden yükselerek ikinci sıraya yükseldi. Konuk Ziraat Bankkart ise 2 puanda kalarak haftayı ondördüncü sırada kapattı.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: A.Ali Uzun, Can Acar.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood, Emircan, Erenhan, Burak, Berke Eray, Ahnet Kaan, Eneshan, Mehmet, Salih.

ZİRAAT BANKKART: Yakup, İsmail, Haydar Efe, Buğra, Efe, Umut, Ali Efe, Eren, Demir, Ömer, Rıza, Said, Arda, Olcay.

SETLER: 25-19, 25-17, 25-17.