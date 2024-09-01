Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen minikler (kız-erkek) judo turnuvası sona erdi. Mahmut Atalay Judo Salonu’nda gerçekleşen minik erkek müsabakaları sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

26 kilo: 1.Kadir Koray Avcı, 2.Ahmet Ömür Erdem, 3.Asıf Alp Biçici.

30 kilo: 1.Hasan Hüseyin Akpınar, 2.Polat Ali Kızılkaya, 3.Emir Akınalp ve Alper Kayraalp.

34 kilo: Tufan Ahlatcı, 2.Demir Hikmet Atay, 3.Miraç Furkan ve Ayaz Mert Kaya.

42 kilo: 1.Emrali Yıldırım, 2.Murathan Uysal, 3.Melih Erdem Yılmaz ve Ayaz Ersan.

46 kilo: 1.İlber Kutay Kaya, 2.Rıza Muhsin, 3.Çınar Çayar.

60 kilo: 1.Metehan Tuygun, 2.Yasef Arat Dilekçi, 3.Efe Arar.

Minik kız müsabakaları sonunda ise dereceye giren sporcular şu şekilde;

26 kilo: 1.Buğlem Güvenç, 2.Hazal Taştan.

28 kilo: 1. Beren Uzuner, 2.Anise Aksungur.

29 kilo: 1.Cemre Şimşek, 2.Azra Güvenç.

32 kilo: 1.Ceren Bozkul, 2.Gülbahar Aksu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren minik sporculara madalyaları takdim edildi.