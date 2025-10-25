Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu Lideri Hüseyin Nalcı, hafta sonu sahalarında oynayacakları Boluspor maçı öncesinde taraftarlara önemli bir çağrıda bulundu. Takımın son haftalarda sergilediği performansla yeniden çıkışa geçtiğini hatırlatan Nalcı, bu çıkışın sürmesi için tribün desteğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

“TARAFTAR DESTEĞİYLE BU ÇIKIŞI SÜRDÜRECEĞİZ”

Nalcı, Arca Çorum FK’nın son haftalarda ortaya koyduğu mücadele gücü ve alınan sonuçlarla yeniden moral bulduğunu belirtti.

“Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Son haftalarda sahada ortaya konan mücadele ve alınan sonuçlar, oyuncularımızın ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Ancak Boluspor gibi güçlü bir rakip karşısında taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var,”

diyen Nalcı, tüm Çorumluları stadyuma davet etti.

“BU TAKIMA GÜVENİN”

Arca Çorum FK’nın her geçen gün daha iyi bir seviyeye geldiğini vurgulayan Taraftar Grubu Lideri Hüseyin Nalcı, birlik ve inanç mesajı verdi:

“Bu takıma güvenin. Herkesin yüreğini ortaya koyduğu bir mücadele izliyoruz. Şehrin takımı olan Arca Çorum FK’nın başarısı, hepimizin başarısı olacak. Oyuncularımıza güveniyoruz, teknik ekibimize inanıyoruz. Taraftarımızın vereceği destekle bu hafta da güzel bir galibiyet almak istiyoruz.”

“TRİBÜNLERİ KIRMIZI-SİYAHA BOYAYALIM”

Hafta sonu Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade eden Nalcı, taraftarlara son kez güçlü bir çağrıda bulundu:

“Gelin, tribünleri kırmızı-siyaha boyayalım. Bu takımın arkasında duralım. Hep birlikte daha güzel günlere yürüyeceğiz.”