Geçtiğimiz hafta vefat eden İskilipgücü Başkanı ve antrenörü Nihat Armutcu, Çorumspor’un eski futbolcuları ve antrenörlerinden Bilal Gökmen ile Halit Kılıç, ayrıca TÜFAD eski başkanlarından Mehmet Hacıismailoğlu için düzenlenen program, Akşemseddin Camii’nde gerçekleştirildi.

Yatsı namazından yarım saat önce başlayan mevlit programına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, çok sayıda futbol antrenörü, sporcu ve sporsever katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunarak, Çorum futboluna büyük katkı sunmuş isimler rahmetle anıldı. Katılımcılar, vefa örneği gösteren bu anlamlı organizasyondan dolayı TÜFAD Çorum Şubesi’ne teşekkür ettiler.