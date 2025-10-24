Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’a Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) tarafından transfer yasağı getirildiği açıklandı.

Sakarya basınından alınan bilgilere göre; Sakaryaspor, eski futbolcularından Nsana Simon, Nicolas Nkoulou ve Atanas Kabov’un alacakları nedeni ile yasaklı duruma düştü. FİFA’nın 23 Ekim’de güncellenen yasaklı kulüpler listesinde yerini alan Sakaryaspor’un söz konusu oyunculara ödeme yapması durumunda yasağın kaldırılacağı kaydedildi.