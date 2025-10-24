Arca Çorum FK’nın Pazar günkü rakibi Boluspor’un Kosovalı kanat-forvet oyuncusu Florent Hasani, 9 maçta attığı 8 golle lige damga vurmuş durumda.

Boluspor’a geçen sezonun ara transfer döneminde FC Rapid 1923’ten gelen Hasani, bu sezon fırtına gibi esiyor. Ligin geride kalan 10 haftalık periyodunda 9 maçta 810 dakika süre alan Hasani, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla takımını adeta sırtlıyor. Boluspor’un 10 maçta attığı 16 golün yarısına tek başına imza atan Hasani, gol krallığı yarışında 10 golle zirvede yer alan Amedli Mbaye Diagne’nin ardından 2.sırada yer alıyor.

1,83 metre boyunda oyan Hasani, tüm gollerini ayakla attı. Deneyimli golcü, Sakaryaspor’a 3, Hatayspor’a 2, Manisa FK, İstanbulspor ve Boluspor’a ise 1’er gol attı. Kosovalı oyuncu, bu gollerin 3’ünü ilk yarılarda, 5’ini ise ikinci yarılarda kaydetti.