Arca Çorum FK, 26 Ekim Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında konuk edeceği Boluspor’la tarihinde 6.kez karşılaşacak. Geride kalan 5 maçta Boluspor’un galibiyetlerde 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor.

5 KEZ RAKİP OLDULAR

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, 1.Lig’in en deneyimli takımlarından Boluspor’la bugüne kadar 1.Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 5 kez karşılaştı.

LİGDE BOLU ÜSTÜN

İki takım tamamı 1.Lig’de olmak üzere 4 kez puan maçında karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Boluspor, 1’ini arca Çorum FK kazanırken, Boluspor’un 6 golüne Arca Çorum FK 3 golle cevap verdi.

İLK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

İki takım ilk kez 2023-2024 Sezonunda Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oldu. 25 Aralık 2023’te, Çorum’da oynanan 17.hafta maçını Arca Çorum FK 2-0 kazandı. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşmada kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 47.dakikada Ahmet İlhan Özek ve 83.dakikada Eren Aydın attı.

SON 3 MAÇI BOLUSPOR KAZANDI

Sezonun 34.haftasında, Bolu’da oynanan maçı ise Boluspor 2-1 kazandı. 11 Mayıs 2024’te, Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 71.dakikada Avramovski ve 90+4.dakikada Jefferson atarken, Arca Çorum FK’nın golü 83.dakikada Ferhat Yazgan’dan geldi.

Ligde geçen sezon iki maçı da Boluspor 2-0’lık skorlarla kazandı. 20 Ekim 2024’te, Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan 9.hafta maçında 20.dakikada Avramovski ve 76.dakikada Hüsamettin Yener’in golleriyle 2-0 galip gelen Boluspor, 5 Mart 2025’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta da 3 puanı 56.dakikada Jefferson ve 80.dakikada Oğuz Kağan Güçtekin’in golleri sonucu 2-0’lık skorla hanesine yazdırdı.

KUPADA ÇORUM FK GALİP

İki takım, 1 kez de Türkiye Kupası’nda karşılaştı. Geçen sezon, Grup Aşaması C Grubu’nda rakip olan iki takım, 26 Şubat 2025’te Çorum Şehir Stadı’nda karşılaştı. Arca Çorum FK, 41.dakikada Taha İbrahim Reçber ve 77.dakikada Abdullah Güler’in golleriyle 2-1 kazanırken, Boluspor’un tek golü 47.dakikada Arda Işık’tan geldi.